Manuel Neuer kötü haberi duyurdu!

10 Aralık 2022 Cumartesi, 15:07

Alman futbolcu Manuel Neuer, kayak yaparken bacağını kırdığını ve bu sebeple sezonu kapattığını duyurdu.

Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl benim için daha iyi bitebilirdi. Kayak yaparken bacağımın alt kısmı kırıldı. Ameliyatım iyi geçti ama sezonun benim için bittiğini bilmek canımı acıtıyor." ifadelerini kullandı.

Alman file bekçisi son olarak Dünya Kupası'nda Panzer ile boy gösterdi. Almanya turnuvaya grup aşamasında veda etti.