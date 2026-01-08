Manuel Ugarte transferinde Galatasaray'a sürpriz rakip!

Manchester United’daki geleceği belirsizliğini koruyan Manuel Ugarte, ara transfer dönemi için Avrupa’da birçok takımın radarında.

Süper Lig’de devre arasında kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray’ın ilgilendiği isimlerden biri olan Ugarte için Hollanda ekibi Ajax'ın da devrede olduğu iddia edildi.

EN BÜYÜK SORUN YÜKSEK MAAŞI

Voetball’da yer alan habere göre; Ajax, Manuel Ugarte’yi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Ugarte’nin de Ajax’a transfer olmaya sıcak baktığı ancak 24 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşının anlaşmanın önündeki en büyük engel olduğu belirtildi.

Ajax’ın ara transferde bir orta saha takviyesi planladığı ve Manuel Ugarte’yle birlikte Daley Blind’in de Hollanda ekibinin listesindeki adaylardan biri olduğu kaydedildi.

UGARTE'NİN KARİYERİ

Manchester United formasıyla bu sezon 16 maça çıkan Manuel Ugarte, gol veya asist kaydedemedi. Uruguaylı oyuncu kariyerinde daha önce PSG, Sporting, Famalicao ve Fenix formalarını giymişti.