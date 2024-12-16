Maracana'da duygulandıran veda: Adriano gözyaşlarına hakim olamadı!

Brezilyalı eski futbolcu Adriano, Maracana'da oynanan efsaneler maçında sahaya çıktı. Karşılaşmanın ardından vefat eden babasının yapay zeka yardımıyla geliştirilmiş konuşması ekrana getirilen eski futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı.

Maracana'da duygulandıran veda: Adriano gözyaşlarına hakim olamadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 14:19

Flamengo'dan Inter'e 13.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan ve 2000'li yılların başında Serie A'da harikalar yaratan Adriano, oynanan efsaneler maçında sahaya çıktı.

2003 yılında babasını kaybeden Brezilyalı yıldız oyuncu bu yıllardan sonra psikolojik ve fizik olarak bir çöküntü yaşamaya başladı.

Rio sokaklarında sokakta arkadaşlarıyla günlerini geçiren ve sarhoş görüntüsüyle sevenlerini üzen Adriano veda maçında yeniden yeşil sahalara çıktı.

Adriano

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Adriano'nun veda maçında son dakikalarda stadyum ekranına 2004'de vefat eden babasının yapay zeka ile geliştirilmiş bir konuşması getiriliyor.

Adriano, vefat eden babasının yapay zeka yardımıyla geliştirilmiş konuşması ekrana getirilince duygu dolu anlar yaşadı.

 


Etiketler: #adriano #Brezilya #Yapay zeka

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