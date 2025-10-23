Maratonun hızı kayıtlara yansıdı: Halk koşusu 6 dakikada tükendi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenleyeceği Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu 2 Kasım Pazar günü koşulacak.

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından verilen Gold Label unvanına sahip olan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen binlerce koşucuyu ağırlayacak. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de renkli görüntülere sahne olacak Halk Koşusu’na spor severler büyük ilgi gösterdi. Tüm kategorilerde kayıt başvurularının tamamlandığı İstanbul Maratonu’nda Halk Koşusu’nun 5 binlik kontenjanı 6 dakikada tükendi. 42K ve 15,5K yarışları, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu ile birlikte yaklaşık 42 bin kişi, iki kıtayı birleştiren görkemli parkurda unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

KITALARI BİRLEŞTİREN MARATONDA KİT DAĞITIMI CUMARTESİ BAŞLIYOR

Dünyanın tek kıtalararası maratonu olan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’na katılacak kişiler, yarış kitlerini cumartesi itibarıyla belirlenen noktalardan teslim alabilecek. 42K ve 15,5K katılımcıları, 25 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Kanyon AVM’deki Spor İstanbul stantlarından 11.00-21.00 saatleri arasında kitlerini alabilecek. Kurumsal Koşu kategorisine katılacak olanlar için kit dağıtımı, İBB Spor İstanbul Genel Müdürlüğü binasında 30-31 Ekim tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Bu kategoride yarışacak kurumlar, listelerinde yer alan katılımcıların kit paketlerini toplu olarak teslim alabilecek.

Maraton coşkusunu Halk Koşusu ile yaşayacak İstanbulluların göğüs numaraları ise 31 Ekim’e kadar kayıt sırasında seçilen İBB Spor İstanbul tesislerinde dağıtılacak.

“EN HIZLI YARI”YA İNDİRİMLİ KAYIT FIRSATI!

Spor İstanbul, bu yıl hayata geçirdiği rezervasyon sistemiyle maratonculara önemli bir fırsat da sunuyor. 25-26 Ekim tarihleri için event.spor.istanbul internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptırdıktan sonra belirledikleri gün ve saatte Kanyon AVM’den kitlerini alan koşucular, 19 Nisan 2026’da gerçekleştirilecek Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu’na yüzde 20 indirimli kayıt hakkı kazanacak.

İsim sponsorluğunu Türkiye İş Bankası’nın üstlendiği 47. İstanbul Maratonu ana sponsor Sportive, zaman sponsoru Huawei Watch GT 6, tedarik sponsorları Pattex, Züber, Wefood, Tchibo, Celenes by Sweden, Kızılay Maden Suyu, Doğanay, Crocs, SKG, Kanyon, Fomilk, Hamidiye, araç sponsoru MG, medya sponsoru Metro FM’in destekleriyle düzenlenecek.

Maraton hakkındaki tüm detaylara maraton.istanbul internet sitesinden ulaşılabilir.