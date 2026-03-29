29.03.2026 09:12:00
Marcao'dan Galatasaray'a çağrı: 'Onlar da isterse...'

Galatasaray'ın eski stoperi Marcao, sarı-kırmızılı kulübe çağrıda bulundu. Sevilla'da top koşturan Marcao, futbolu bırakmak istediği kulübü de açıkladı.

2022/2023 sezonu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak İspanya LaLiga ekibi Sevilla'ya transfer olan Marcao, çok özel açıklamalarda bulundu. 

"EĞER GALATASARAY İSTERSE..."

Jeremias Matra YouTube kanalında konuşan Marcao, "İlk seçeneğim, futbolu Brezilya'da bırakmak. Eğer olmazsa, dışarıda bırakırsam; futbolu Galatasaray'da bırakabilirim belki. Tabii onlar da isterse" dedi.

"GALATASARAY HER ŞEYİN BAŞLADIĞI YER"

Galatasaray'a transfer olduğu dönemi yorumlayan Brezilyalı stoper, "Galatasaray, her şeyin başladığı yer. Hayatımda her şeyin değişmeye başladığı yer. Bir anda oldu, hiç beklenmedik bir anda. Menajerim haberi söylediğinde diz çöküp 'Tanrı'ya şükürler olsun' dedim. İstanbul'a vardık, uçaktan indim, hemen iki polis karşımdaydı. Taraftarlar boynuma Galatasaray atkısı taktı. Bu hissi tarif edemem, gerçekten imkansız. Sonra aslan dövmesi bile yaptırdım. Hayatım Galatasaray'da iyi yönde değişti" sözlerini sarf etti.

İlgili Haberler

Marcao'nun golü yetmedi: Sevilla deplasmanda kayıp!
Marcao'nun golü yetmedi: Sevilla deplasmanda kayıp! Espanyol, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.
Hakemin üzerine yürümüştü: Marcao'nun cezası belli oldu
Hakemin üzerine yürümüştü: Marcao'nun cezası belli oldu Real Madrid maçında gördüğü kırmızı kartın ardından hakemin üzerine yürüyen Marcao'nun cezası belli oldu.
Eski Galatasaraylı Marcao'nun eşinden sevindiren haber
Eski Galatasaraylı Marcao'nun eşinden sevindiren haber Galatasaray'ın eski Brezilyalı savunmacısı Marcao'nun eşi Pan Teixeira, kanseri yenmeyi başardı. Haberi, Sevilla kulübü duyurdu.