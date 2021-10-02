Galatasaray'da Marcao fark yarattı

02 Ekim 2021 Cumartesi, 07:00

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Marsilya ile golsüz berabere kalarak grup liderliğini sürdürürken Marcao, performansıyla Sarı-Kırmızılı takım için ne kadar önemli olduğunu ispatladı. Giresunspor karşılaşmasında Kerem’e yaptığı hareket nedeniyle TFF’den sekiz maç ceza alan Brezilyalı stoper, Avrupa arenasında Lazio ile Marsilya sınavlarına ilk 11’de başladı. Yenilenen ve gençleşen kadrosuyla Süper Lig’de puan kayıpları yaşayan Sarı-Kırmızılılarda Marcao’nun yokluğu hissediliyordu. 25 yaşındaki stoperin eksikliğinde özellikle savunmada yapılan hatalar ve top kayıpları dikkat çekiyordu. Marcao’nun UEFA maçlarında forma giymesiyle Galatasaray, topu geriden oyuna sokma problemini aştı. Ayrıca özellikle golle sonuçlanan bireysel hatalar yaşanmadı. Brezilyalı futbolcu ligde cezası nedeniyle oynamamasına rağmen UEFA karşılaşmalarında fiziksel ve kondisyon açısından takımla aynı seviyede bir görüntü sergiledi. Marcao, stoperde Nelsson’la görev yaptığı iki Avrupa maçında da Galatasaray gol yemedi. Bu karşılaşmalarda Muslera’nın da form durumunda bariz iyileşme gözlendi. Öte yandan Marsilya maçında bir kez daha arka adalesinden sakatlanan Boey’in, yarın Ç.Rize deplasmanında forma giyemeyeceği ve milli arada iki hafta tedavisinin süreceği öğrenildi.

GALATASARAY 116 YAŞINDA

Galatasaray Kulübü, kuruluşunun 116. yıldönümünü dün kutladı. Sarı-Kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, “Ali Sami Yen ve arkadaşlarının imkânsızlıklar içindeki sonsuz çabaları ile ‘Bir ekim günü bir edebiyat dersinde’ diye başlar bu şanlı tarihimiz. Bir ekim günü ‘Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir’ sözleriyle yakılan ışık tam 116 yıldır yolumuzu aydınlatıyor” ifadeleri kullanıldı.