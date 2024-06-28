Marcel Sabitzer kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Marcel Sabitzer kaç yaşında, nereli? Marcel Sabitzer'in kariyeri

Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı. Cimbom, Marcel Sabitzer'i kadrosuna katmak istiyor. Peki, Marcel Sabitzer kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Marcel Sabitzer kaç yaşında, nereli? Marcel Sabitzer'in kariyeri

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 10:24
Marcel Sabitzer kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Marcel Sabitzer kaç yaşında, nereli? Marcel Sabitzer'in kariyeri
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Transfer döneminin başlamasıyla kadrosunu güçlendirmek isteyen Türk kulüpleri birçok yıldızla görüşmeler gerçekleştiriyor. Galatasaray, tecrübeli orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'i istiyor. Peki, Marcel Sabitzer kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Marcel Sabitzer kaç yaşında, nereli? Marcel Sabitzer'in kariyeri

MARCEL SABITZER KİMDİR?

Marcel Sabitzer 17 Mart 1994 yılında dünyaya gelmiştir. 30 Mayıs 2014 tarihinde RB Leipzig ile dört yıllık sözleşme imzalayan Sabitzer, 2014-15 sezonunu Red Bull Salzburg'da kiralık geçirdi.

Sabitzer Avusturya ile ilk maçına 5 Haziran 2012 tarihinde golsüz berabere kaldıkları Romanya maçında çıktı.


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