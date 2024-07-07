Marcelo Bielsa: 'Futbolu halkın elinden aldılar'

Yayınlanma: 07.07.2024 - 21:59

Güncelleme: 07.07.2024 - 21:59

Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Futbolun yoksulların elinden alındığını söyleyen Bielsa, "Futbolu yoksulların, halkın elinden aldılar. Yoksulların mutluluğu satın alacak paraları yok. Futbol, yoksul insanların mutluluğa ulaştığı bir şeydi ama artık ona sahip değiller" ifadelerini kullandı.

"OYUN DAHA AZ KEYİFLİ"

Bielsa, futbolda gerileme sürecinin başladığını söylerek şu sözleri kullandı:

"Futbolun gerileme sürecinde olduğuna eminim. Giderek daha fazla insan bu sporu izliyor ama futbol giderek daha az çekici hale geliyor. Onu dünyanın en iyi sporu yapan şeyi desteklemiyoruz. İş dünyasını destekliyoruz"

İzlenmeye değer futbolcu sayısının azaldığını söyleyen deneyimli teknik direktör, "İzlenmeye değer futbolcu sayısı giderek azalıyor, oyun giderek daha az keyifli hale geliyor" diye konuştu.