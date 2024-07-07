Marcelo Bielsa: 'Futbolu halkın elinden aldılar'

Copa America'da mücadele eden Uruguay'ın teknik direktörü Marcelo Bielsa, futbola dair görüşlerini aktardı. Bielsa, "Futbolu yoksulların, halkın elinden aldılar. Yoksulların mutluluğu satın alacak paraları yok" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2024 - 21:59
Marcelo Bielsa: 'Futbolu halkın elinden aldılar'
Abone Ol google-news

Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Futbolun yoksulların elinden alındığını söyleyen Bielsa, "Futbolu yoksulların, halkın elinden aldılar. Yoksulların mutluluğu satın alacak paraları yok. Futbol, yoksul insanların mutluluğa ulaştığı bir şeydi ama artık ona sahip değiller" ifadelerini kullandı.

"OYUN DAHA AZ KEYİFLİ"

Bielsa, futbolda gerileme sürecinin başladığını söylerek şu sözleri kullandı:

"Futbolun gerileme sürecinde olduğuna eminim. Giderek daha fazla insan bu sporu izliyor ama futbol giderek daha az çekici hale geliyor. Onu dünyanın en iyi sporu yapan şeyi desteklemiyoruz. İş dünyasını destekliyoruz"

İzlenmeye değer futbolcu sayısının azaldığını söyleyen deneyimli teknik direktör, "İzlenmeye değer futbolcu sayısı giderek azalıyor, oyun giderek daha az keyifli hale geliyor" diye konuştu.


Marcelo Bielsa haberleri uruguay haberleri Copa America haberleri futbol haberleri Yoksul haberleri

İlgili Haberler

EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu

EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu
A Milli Takım, Hollanda’ya yenilip Euro 2024’ten çeyrek finalde elendi

A Milli Takım, Hollanda’ya yenilip Euro 2024’ten çeyrek finalde elendi
Salih Özcan'dan EURO 2024 açıklaması: 'Takımla gurur duyuyorum'

Salih Özcan'dan EURO 2024 açıklaması: 'Takımla gurur duyuyorum'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler