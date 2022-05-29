Marcelo kimdir? Marcelo kaç yaşında? Marcelo futbolu bıraktı mı?
Real Madrid ve Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Marcelo'nun yeni adresi merak ediliyor. Marcelo kimdir? Marcelo kaç yaşında? Marcelo futbolu bıraktı mı?
Tam adı Marcelo Vieira da Silva Júnior'dır. Brezilyalı futbolcu 1988 yılında Rio de Janeiro'da doğmuştur. Marcelo 2002'den 2006 yılına kadar Fluminense'de oynadı. 2006 yılında Real Madrid'e transfer oldu.
2006'dan beri Brezilya millî takımında oynamaktadır.
MARCELO FUTBOLU BIRAKTI MI?
Real Madrid'de 544 maça çıkarak kulüp tarihine geçen Marcelo şampiyonlar Ligi final maçında kadroda yer almadı. Real Madrid tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncularından biri olan Marcelo'nun, kontratını yenilememesinin ardından hangi takıma transfer olacağı merak konusuydu.
İspanyol basınında yer alan bilgilere göre 33 yaşındaki futbolcunun yeni durağı Fenerbahçe olabilir. Ülkesi Brezilya'dan 2 teklif aldığı belirtilen (Palmeiras, Fluminense) Marcelo için Fenerbahçe ihtimalinin de olduğu yazıldı.
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