Real Madridli Luka Modric: 'Anahtar nokta, pes etmek yok!'

29 Mayıs 2022 Pazar, 10:02

Real Madrid'in deneyimli orta saha oyuncusu Luka Modric, Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası konuştu.

Real Madrid'in kupayı alarak olması gerektiği yerde olduğunu belirten Modric, "Real Madrid'den daha büyük bir futbol kulübü yok! Tarih ve futbol deyince akla Real Madrid gelir. Bu kulüp için oynayan oyuncular, bu formanın ağırlığının farkında ve ona göre mücadele etti. Bu kulübün olması gerektiği yeri biliyoruz ve bugün orada" diye konuştu.

"PES ETMİYORUZ"

5. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığını belirten Modric, "5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hayal bile edemezdim. Şimdi daha fazlasını istiyorum" diye konuştu.

Kupayı almalarındaki en büyük etkenin pes etme duygularının olmadığını belirten Hırvat oyuncu, "Zaferdeki anahtar nokta, asla pes etmiyor oluşumuz. Hiçbir zaman maçı bırakmadık. Sonuna kadar savaştık ve kazanacağımıza inandık. Bu sezonun ve bu kupanın anahtarı budur" diyerek sözlerini noktaladı.