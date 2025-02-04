Marco Asensio, Aston Villa ile sözleşme imzaladı!
Aston Villa, PSG'den Marco Asensio'yu sezon sonuna kadar kiraladı.
Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Avrupa'da transferler devam ediyor.
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, PSG'den Marco Asensio'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLGİLENMİŞTİ
Aston Villa ile sözleşme imzalayan İspanyol oyuncuyla bu transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgilenmişti.
Etiketler: #Marco Asensio #Aston Villa #transfer
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