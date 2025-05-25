Marko Guduric: 'Çocukluğumdan beri hayal ediyorum'

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco'yu 70-81 yendi ve Avrupa'nın en büyüğü oldu. Sarı-lacivertliler ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Zaferin ardından Fenerbahçe Beko oyuncuları açıklamalarda bulundu.

Marko Guduric açıklamasında; "İşte bu! Tüm kariyerim boyuncu bunu bekledim. Şu an bir şeyler söylemek zor. Çok gururluyum. Çok mutluyum. Sadece bu kadar. Şu an söyleyebileceklerim bundan ibaret. Harika bir takıma karşı oynadık. Harika oynadık. Çocukluğumdan beri bu kupayı hayal ediyorum. 20 yıldır belki... Tüm bu gördüğünüz takım arkadaşlarım. Biz gerçek bir takımız! Çok mutluyum, çok gururluyum. Tanrıya şükrediyorum" dedi.

HAYES-DAVIS: "ÇOK MUTLUYUZ"

Nigel Hayes-Davis ise; "Son iki yıldır çok çalıştım. Bunun için çalıştım. Bunu aklımıza koymuştuk. Çok mutluyuz. Bunun için tüm yıl boyunca çok iyi çalıştık. Bu harika bir şey, harika!" sözlerini sarfetti.

NİCOLO MELLİ: "HARİKA BİR BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK"

Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan Melli, "İnanılmaz! Kendimi süper hissediyorum. Fenerbahçe ailesi ve kendi ailem için çok mutluyum. Harika bir başarıya imza attık. Uzun bir yoldan geldik ve şampiyon olduk. Bu gerçekten harika" ifadelerini kullandı.

GERİ GELDİĞİM YIL ŞAMPİYON OLMAK ÖNEMLİ"

Fenerbahçe'ye bu sezon başında yeniden katılan tecrübeli oyuncu, "Geri geldiğim ilk yıl şampiyon olmak bizim için çok önemliydi" diyerek şampiyonluğun kendisi için taşıdığı özel anlamı vurguladı.