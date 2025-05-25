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Sarunas Jasikevicius şampiyonluğun ardından konuştu: 'Bu oyuncularla beraber başardım'

Sarunas Jasikevicius şampiyonluğun ardından konuştu: 'Bu oyuncularla beraber başardım'

25.05.2025 22:40:00
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Cumhuriyet Spor
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Sarunas Jasikevicius şampiyonluğun ardından konuştu: 'Bu oyuncularla beraber başardım'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague zaferinin ardından konuştu.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Jasikevicius, "Çok kalp kırıklığı yaşadım. Bu oyuncularla beraber başardım" dedi.

Sözlerine devam eden başarılı antrenör, "Çok girdim maç içinde sahaya, olmak istemedim. Oyuncularımı çok uyardım. Monaco'yu çok tebrik ediyorum. Daha önce de söylemiştim, buraya gelen her takım kazanabilirdi. Monaco da kazanabilirdi, harika takım. Onlara da şapkayı çıkarıyoruz" diye konuştu.

Jasikevicius, son olarak, "Zor zamanlarım oldu. Buna hiç şüphe yok. Biz birlikte kaldık. Hep bir yolunu bulduk. Takım olarak hayatta kaldık. Ocaktan beri çok iyi oynadık" ifadelerini kullandı.

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