Marco Materazzi’den Süper Lig’e yeşil ışık
İtalyan futbolunun efsane oyuncularından Marco Materazzi, Süper Lig’den teklif gelmesi halinde teknik direktör olarak burada görev alabileceğini söyledi.
İtalyan ekibi Inter’in efsane futbolcularından Marco Materazzi, açıklamalarda bulundu.
İstanbul’u çok sevdiğini belirten Materazzi, daha önce çok kez şehre geldiğini de ifade etti. Marco Materazzi, 2005’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Liverpool - Milan finaline de değinerek, "2005’te mutlu değildim çünkü İtalyan takım kazanamadı. Umarım yarın için farklı sonuçla geri döneriz ve umarım İtalyan takım kazanır. Çok kolay maç değil ama elimizden geleni yapacağız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Marco Materazzi
"HAKAN ÇOK GÜÇLÜ BİR OYUNCU"
Kendisinin de efsanesi olduğu Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun performansıyla alakalı Materazzi, “Kendisi kaptan. Normal bir oyuncu değil. Büyük bir kaliteyle oynuyor. Çok güçlü bir oyuncu ve kalbiyle oynuyor ve herkes onu çok seviyor” değerlendirmesinde bulundu.
"TEKLİF GELİRSE GİDERİM"
İtalyan teknik direktörler Pirlo ve Montella’nın ardından Süper Lig’de takım çalıştırmak ister mi?' şeklinde yöneltilen soruya Marco Materazzi, “Neden olmasın? Eğer birisi teklif ederse olabilir. Bilemiyorum” cevabını verdi.
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