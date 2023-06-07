Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, şubat ayında meydana gelen deprem felaketlerinden etkilenen vatandaşlar için bağış toplanacağı açıklandı.

İHA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 14:23
Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya
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İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter'in karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 il ile Suriye'de yıkıcı etkilere neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için UEFA Çocuklar Vakfı aracılığıyla bağış toplanacağını açıkladı. 

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla depremden etkilenenler için 200 bin Euro bağışta bulunan UEFA, final müsabakası öncesinde de depremzedeler için yardımlarına devam edecek. 

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Festivali ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki taraftar bölgelerinde vatandaşların bağış yapabilmesi için QR kodlu cihazlar ayarlanacak.


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