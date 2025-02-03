Marcus Rashford'ın yeni adresi resmen belli oldu!

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Manchester United forması giyen 27 yaşındaki İngiliz futbolcu Marcus Rashford'ı kiraladığını açıkladı.

Marcus Rashford'ın yeni adresi resmen belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:16

Aston Villa, Manchester United'dan kiralık olarak Marcus Rashford'ın transferini tamamladı.

27 yaşındaki İngiliz futbolcu sezonun geri kalanı için Aston Villa'ya transfer olurken, Villa'nın yaz aylarında 47.8 milyon Euro (40 milyon pound) karşılığında transferi kalıcı hale getirme opsiyonu bulunuyor.

Rashford'ın yıllık brüt 20.3 milyon Euro olan maaşının kaldığı süre boyunca maaşının dörtte üçünü ve performansa dayalı bonuslara bağlı olarak yüzde 90'ına kadarını Villa karşılayacak.

SON 12 MAÇTA FORMA GİYMEDİ

Rashford, Manchester United'ın tüm kulvarlarda oynadığı son 12 maçta forma giymedi ve ilk olarak 15 Aralık'taki Manchester derbisinin kadrosuna alınmadı.

Geçen hafta United'ın Premier Lig'de Fulham'ı yendiği maçta da yoktu ve Amorim, 63 yaşındaki kaleci antrenörü Jorge Vital'i, kendini vermeyen bir oyuncuyu yedek olarak oynatmayı tercih edeceğini söyledi.

SON OLARAK 12 ARALIK'TA OYNADI

Rashford, 12 Aralık'ta Viktoria Plzen'e karşı oynanan Avrupa Ligi maçından bu yana United forması giymedi. O zamandan beri sadece bir kez maç kadrosuna dahil edildi, Newcastle United'a karşı, o maçta da oynatılmadı.


Etiketler: #Marcus Rashford #Aston Villa #manchester united #transfer

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