Marek Hamsik futbolu bıraktıktan sonraki mesleğini açıkladı

24 Eylül 2022 Cumartesi, 16:21

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Marek Hamsik, ülkesinde kendi adını taşıyan futbol akademisini ziyaret etti ve geleceğin futbolcu adaylarıyla yakından ilgilendi. Hamsik, Slovakya basınına planları hakkında açıklamalarda bulundu.

HAMSIK: "TEKNİK DİREKTÖR OLACAĞIM"

Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki orta saha, profesyonel kariyerini ne zaman noktalayacağına henüz karar vermediğini söyledi. Hamsik, "Geleceğe baktığımda muhtemelen teknik direktör olacağım. Futboldan uzak kalamam. Futbolculuk kariyerim boyunca antrenörlük konusunda bilgiler edindim. Ancak şu aşamada öncelikli olarak futbol kariyerime odaklanmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

FİZİKSEL DURUMU KADERİNİ ÇİZECEK

Geçen sezondan bu yana Hamsik'in sahada olduğu 29 lig maçında sadece 2yenilgi alan Trabzonspor, Slovak yıldız oynadığında bambaşka bir görüntüye bürünüyor. Abdullah Avcı'nın saha içindeki lideri olan Hamsik'le yola devam edilmesi planlanıyor. Ancak kesin karar, yıldız ismin fiziksel durumuna göre verilecek. İlerleyen yaşı nedeniyle zaman zaman sakatlık problemi yaşayan Hamsik'e, istikrarlı performans vermesi durumunda yeni kontrat önerilecek.