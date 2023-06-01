Marek Hamsik'e veda pastası kesildi
Futbolu bırakma kararı alan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik için basın mensuplarının aldığı veda pastası kesildi.
Süper Lig’in 37’nci haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Marek Hamsik’in basın açıklaması sonrası saat 11.00’de yapılan idmanda, oyuncuların yüksek enerjisi dikkat çekti.
7 OYUNCU İDMANDA YER ALMADI
Bordo-mavili ekipte sağ alt adalesinde yırtık olduğu için kulüpten izin alarak tedavisini yurt dışında gören Gbamin, sağ kasık bölgesinde kas zorlanması yaşayan Uğurcan, sol kasık bölgesinde kas spazmı yaşayan kaleci Kağan, fizyoterapist eşliğinde tedavi gören Denswil, sağ üst adalesinde zorlanma ve spazm geçiren Bartra, sağ baldırda darbeye bağlı kanama ağrı ve spazm yaşayan Gomez ve tedavisi süren Yusuf Yazıcı idmanda yer almadı.
GAZETECİLERDEN VEDA PASTASI
Antrenman sonunda, futbol kariyerine son verme kararı alan Marek Hamsik, gazetecilerin aldığı veda pastasını kesti. Bordo-mavililer, hazırlıklarını cuma günü yapılacak antrenmanla sürdürecek.
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