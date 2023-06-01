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Son Dakika: Trabzonspor'da Marek Hamsik'ten emeklilik kararı

Son dakika... Süper Lig ekibi Trabzonspor'un futbolcusu Marek Hamsik emeklilik kararı aldığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 01.06.2023 - 10:36
Son Dakika: Trabzonspor'da Marek Hamsik'ten emeklilik kararı
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Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamsik geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Trabzonspor'un 35 yaşındaki Slovak futbolcusu Marek Hamsik, sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracağını duyurdu.

Marek Hamsik

"BENİM İÇİN HARİKA YOLCULUKTU"

Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, "Oynadığım bütün futbol kulüplerine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Aileme ve yakın arkadaşlarıma her zaman yanımda oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Benim için harika yolculuktu, artık bu yolculuğun sonlarına doğru geliyorum. Trabzonspor benim son takımım olacak ve hafta sonu son iç saha maçına çıkacağım" dedi.

Kariyeri boyunca IFK, Göteborg, Dalian, Brescia, Napoli gibi takımların forması giyen yıldız isim toplamda çıktığı 709 maçta 144 gol, 112 asist yapma başarısı gösterdi.


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