Marileidy Paulino'dan olimpiyat rekoru!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Atletizm kadınlar 400 metrede altın madalyayı olimpiyat rekoru kıran Dominik Cumhuriyetli Marileidy Paulino kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar 400 metre finalleri yapıldı.
Stade de France'da gerçekleştirilen yarışlarda Dominik Cumhuriyetli Marileidy Paulino, Fransız atlet Marie-Jose Perec'in Atlanta 1996 Olimpiyat Oyunları'nda 48.53'lük süresiyle kırdığı olimpiyat rekorunu 48.17'yle kırarak altın madalya kazandı.
Bahreynli Salwa Eid Naser 48.53 süresiyle gümüş madalya kazanırken, Polonyalı Natalia Kaczmarek ise 48.98'le bronz madalyaya uzandı.
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