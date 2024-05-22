Mario Balotelli, Adana Demirspor'a veda etti!

Yayınlanma: 22.05.2024 - 13:44

Güncelleme: 22.05.2024 - 13:44

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken, sürpriz bir ayrılık daha belli oldu.

Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrıldı.

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ

İtalyan yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akdeniz ekibine veda etti.

Balotelli, üzdün bir emojiyle uçaktan paylaşım yaptı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Başarılı futbolcu, bu sezon Adana Demir'de 16 maça çıktı ve 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.