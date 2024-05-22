Mario Balotelli, Adana Demirspor'a veda etti!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor forması giyen yıldız futbolcu Mario Balotelli, Akdeniz ekibine veda etti.
Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken, sürpriz bir ayrılık daha belli oldu.
Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrıldı.
SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ
İtalyan yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akdeniz ekibine veda etti.
Balotelli, üzdün bir emojiyle uçaktan paylaşım yaptı.
SEZON İSTATİSTİKLERİ
Başarılı futbolcu, bu sezon Adana Demir'de 16 maça çıktı ve 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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