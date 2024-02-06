Mario Balotelli'den transfer itirafı: 'Bana son anda ulaştılar ancak...'

Yayınlanma: 06.02.2024 - 17:35

Güncelleme: 06.02.2024 - 17:35

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, açıklamalarda bulundu.

Mario Balotelli yaptığı açıklamada, "Salernitana'nın bana ilgisi vardı ancak ciddi bir seviyeye hiçbir zaman çıkmadı. Bana son anda ulaştılar ancak görüşmeler istenildiği gibi gitmedi. Bu yüzden Türkiye'de kaldım. Bir takım sizi gerçekten transfer etmek istese bir günde bile bu gerçekleşebilir" dedi.

SAKATLIK DURUMU NE?

Sakatlığıyla ilgili konuşan İtalyan yıldız, "Cuma günü yeniden sahalara döneceğim. Döndüğümde tek amacım son 14 maçta en az 10 gol atmak. Takımın penaltı atıcısı da elbet benim" şeklinde konuştu.

HAKAN ÇALHANOĞLU İTİRAFI

Inter'de harika bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili Balotelli, "Dünyanın en iyisi değil belki ama kesinlikle ilk 3'te yer alıyor. Ben her zmaan Hakan Çalhanoğlu yanlısı oldum, her zaman onun çok güçlü olduğunu söyledim ama ona dünyanın en iyisi demek için henüz çok erken. Rodri ile onun arasında kalırsam kesinlikle onu seçerim" ifadelerini kullandı.