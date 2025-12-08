Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mario Balotelli'den Jose Mourinho itirafı: 'Beni oynatsaydı...'

8.12.2025 18:38:00
Güncellenme:
35 yaşındaki İtalyan futbolcu Mario Balotelli, Inter'de oynadığı dönem hakkında açıklamalarda bulundu. Balotelli, dönemin Inter Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Mario Balotelli, Inter'in 2010 yılında Bayern Münih'i 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı final hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıllar sonra o günü anlatan Balotelli, hem büyük mutluluğunu hem de Mourinho'nun kararına dair hissettiği hayal kırıklığını paylaştı.

"MOURINHO BENİ FİNALDE OYNATMADI"

Finalin kendisi için unutulmaz olduğunu söyleyen Balotelli, "Dünya Kupası'nı hiç kazanmadım. Ama bence bir futbolcunun başına gelebilecek en iyi şey Dünya Kupası'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktır. Bu inanılmaz bir deneyimdi" dedi.

Maç öncesi Mourinho'nun kendisini antrenmanlarda denediğini ancak son anda karar değiştirdiğini belirten İtalyan yıldız, "Ne yazık ki Mourinho beni finalde oynatmadı. Biraz üzülmüştüm, çünkü Madrid'deki hafta boyunca antrenmanlarda beni sahada deniyordu. Her şey iyi gidiyordu. Sonra maçtan birkaç gün önce kararını değiştirdi. Takım için iyi bir karardı ama o an benim için zordu" ifadelerini kullandı.

"OYUNA GİRSEYDİM GOL ATARDIM"

İddialı sözler söyleyen Balotelli, "O dönemde formdaydım. Elbette yüzde 100 emin olamazsın ama yüzde 98 eminim ki oyuna girseydim gol atardım" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

