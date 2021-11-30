Mario Balotelli, Haluk Levent aracılığıyla 6 aileye yardım etti
Adana Demirspor’un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, Haluk Levent aracılığı ile 6 aileye yardımda bulundu.
Ahbap Derneği’nin başkanlığını yapan ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunan Haluk Levent, sosyal medya hesaplarından Adana Demirspor’un golcüsü Mario Balotelli ile birlikte şalgam içerken fotoğrafını paylaştı.
Haluk Levent paylaştığı fotoğrafın altında Mario Balotelli’nin 6 aileye yardım yaptığını söyledi.
Haluk Levent paylaşımında, ”Görme bozukluğu yaşayan Sevinç’in ameliyatı; ayrıldığı eşinden şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader’in 1 yıllık ev masrafını; mide kanseri olan Yaşar’ın 5 aylık kira borcunu ve 3 ailenin hastane masrafını karşılayan Mario Balotelli ile şalgam sözümüzü yerine getirdik" sözlerini kaydetti.
Görme bozukluğu yaşayan Sevinç’in ameliyatı— Haluk Levent (@haluklevent) November 29, 2021
Ayrıldığı eşinden şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader’in 1 yıllık ev masrafını
Mide kanseri olan Yaşar’ın 5 aylık kira borcunu
Ve 3 ailenin hastane masrafını karşılayan
@FinallyMario ile şalgam sözümüzü yerine getirdik pic.twitter.com/Opido5J4W6
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