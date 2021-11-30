Mario Balotelli, Haluk Levent aracılığıyla 6 aileye yardım etti

Adana Demirspor’un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, Haluk Levent aracılığı ile 6 aileye yardımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2021 Salı, 09:29
Mario Balotelli, Haluk Levent aracılığıyla 6 aileye yardım etti
Abone Ol google-news

Ahbap Derneği’nin başkanlığını yapan ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunan Haluk Levent, sosyal medya hesaplarından Adana Demirspor’un golcüsü Mario Balotelli ile birlikte şalgam içerken fotoğrafını paylaştı.

Haluk Levent paylaştığı fotoğrafın altında Mario Balotelli’nin 6 aileye yardım yaptığını söyledi.

Haluk Levent paylaşımında, ”Görme bozukluğu yaşayan Sevinç’in ameliyatı; ayrıldığı eşinden şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader’in 1 yıllık ev masrafını; mide kanseri olan Yaşar’ın 5 aylık kira borcunu ve 3 ailenin hastane masrafını karşılayan Mario Balotelli ile şalgam sözümüzü yerine getirdik" sözlerini kaydetti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler