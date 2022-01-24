Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'na davet edildi

24 Ocak 2022 Pazartesi, 20:33

Mario Balotelli, 26-28 Ocak tarihleri arasında toplanacak İtalya Milli Takımı kadrosuna çağrıldı. İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, 3,5 yıl aradan sonra Balotelli'yi aday kadroya çağırdı.

EN SON 2018'DE...

Son olarak Eylül 2018'de İtalya'nın Polonya ile 1-1 berabere kaldığı maçta milli formayı giyen 31 yaşındaki forvet, uzun süredir istediği formaya yeniden kavuşacak.

Roberto Mancini ile kulüp kariyerinde Inter ve Manchester City'de de çalışan Balotelli, bu sezon Adana Demirspor ile 20 resmi maça çıkarken 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'nda ise 36 maçta 14 kez ağları sarstı.