Mario Balotelli'den itiraf: ‘Transferimi hiç istemedi’

28 Temmuz 2022 Perşembe, 16:55

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, Napoli ile 2-2 berabere kaldıkları ve 1 de gol attığı hazırlık maçının ardından çarpıcı ifadelere imza attı. Golcü futbolcu, Napoli ile ilgili transfer itirafında bulundu.

"NAPOLI BAŞKANI BENİ HİÇ İSTEMEDİ"

Balotelli yaptığı açıklamada Napoli'ye transfer olma hayallerinin başkan De Laurentiis sebebiyle gerçekleşmediğini ifade etti. Golcü oyuncu, "Napoli'de oynamak benim için bir rüyaydı. Başkana saygı duyuyorum ama o beni takımda ne yazık ki hiç istemedi. Bu yüzden de Napoli forması giyemedim" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM KARARINA SAYGI DUYACAĞIM"

Adana Demirspor'da başarılı bir performans sergileyen Balotelli, İtalya Milli Takımı için de konuştu. Balotelli, "Milli takıma dönmek mi? Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. İtalya her şeyin en iyisini hak ediyor. Herkes kendi seçimini yapıyor. Ben de bu seçimlere her zaman saygı duyacağım" ifadelerini kullandı.

BALOTELLI'NİN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, 33 maçta görev alırken, 19 gol ve 6 asistlik performansa imza atmıştı. İtalyan yıldızın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.