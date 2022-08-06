Mario Balotelli'nin İsviçre Ligi'nde Sion'a transfer olacağı iddia edildi

Adana Demirspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki İtalyan forvet Mario Balotelli'nin İsviçre Ligi'ne transfer olacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:19
Mario Balotelli'nin İsviçre Ligi'nde Sion'a transfer olacağı iddia edildi
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Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; tecrübeli forvet İsviçre Ligi ekiplerinden Sion ile anlaşmaya vardı. 

Yine haberde yer alan bilgiye göre; İsviçre temsilcisi, Adana Demirspor'la da anlaşma sağlamaya çalışıyor. Adana Demirspor'un bu transferden 3.2 milyon Euro bonservis geliri beklediği iddia edildi. 

BAŞKANLARI AÇIKLADI

Sion Başkanı Christian Constantin de transfer için, "Bu transferin gerçekleşmesi için kulüpler anlaşmalı. Eğer anlaşma olursa Balotelli transferi bize güç katacaktır" sözlerini sarf etti. 

31 yaşındaki Balotelli'nin takımıyla 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Tecrübeli forvet geçtiğimiz sezon Adana Demirspor ile çıktığı 33 resmi maçta 19 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. 


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