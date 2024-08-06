Mario Branco'dan Aziz Yıldırım ve Mourinho iddiaları hakkında açıklama!

Yayınlanma: 06.08.2024 - 15:54

Güncelleme: 06.08.2024 - 15:54

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak Lille maçı öncesi Fransız basınında yer alan röportajı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Branco, dış basında çıkan haberlerde Aziz Yıldırım hakkında açıklamalarının doğru olmadığını bildirdi.

Sarı-lacivertli camiadan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün dış basın kaynaklı olarak gündeme yansıyan haberler üzerine Kulübümüzün internet sitesine açıklamalarda bulunan Sportif Direktörümüz Mario Branco, Fransız basınında yer alan röportajı ile ilgili düzeltme yapmıştır.

İlgili basın kuruluşuna sadece Takımımızın Lille maçını değerlendirdiğini ifade eden Branco; bugün servis edilen Jose Mourinho görüşmeleri ile ilgili bölümün, Kulübümüzün kongre döneminde gerçekleştirildiğini ve bugün servis edilen metinde birisi geçmişte olmak üzere iki ayrı röportajdan bölümlerin birleştirilmiş olduğunu söyledi.

O dönemde yaptığı açıklamalarda da başkan adayları ile ilgili asla yorum yapmadığını ifade eden Mario Branco, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşme sürecini ve ilk görüşmeyi kendisinin gerçekleştirdiğini açıkladığını söyledi.

Sportif Direktörümüz ayrıca böylesi önemli bir maç gününde bu konuların gündeme getirilmesinden de duyduğu rahatsızlığı sözlerine ekledi."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden L'Equipe bazı açıklamalarda bulunmuştu. Branco'nun Jose Mourinho'nun imza atma süreciyle ilgili olarak, "Dürüst olmam gerekirse, Aziz Yıldırım’ın Jose Mourinho’ya yaklaşarak kendi reklamını yapmasına fırsat vermedim. Lig sona erdiğinde, Avrupa kulüpleri peşine düşmeden, Jose Mourinho’yu ikna etmek için soluğu Avrupa’da Jose Mourinho’nun yanında aldım" ifadeleri gündeme oturmuştu.