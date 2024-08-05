Fenerbahçe, Lille maçının kamp kadrosunu açıkladı! Yeni transfer listede...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında salı günü deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 13:48
Fenerbahçe, Lille maçının kamp kadrosunu açıkladı! Yeni transfer listede...
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Youssef En-Nesyri, kadroya alındı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:


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