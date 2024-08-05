Fenerbahçe, Lille maçının kamp kadrosunu açıkladı! Yeni transfer listede...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında salı günü deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Youssef En-Nesyri, kadroya alındı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
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