Mario Branco'dan Trabzonspor maçı açıklaması: 'Oyuncularımızın hayatları tehlikedeydi'

Yayınlanma: 19.03.2024 - 13:13

Güncelleme: 19.03.2024 - 13:13

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili konuştu.

Portekiz basınına konuşan Branco, Fenerbahçeli oyunculara yapılan suçlamaların asılsız olduğunu ve futbolcuların hayatlarının o anlarda tehlikede olduğunu söyledi.

"OYUNCULARIMIZIN HAYATLARI TEHLİKEDEYDİ"

Mario Branco, Trabzon'da yaşanan olaylar için, "Oyunculara yönelik suçlamalar tamamen asılsız çünkü gördüklerimiz inanılmazdı. Bıçaklı ve sopalı insanlar oyuncularımızı her yönden tehdit ediyordu. Oyuncularımız kendilerini savunmak zorunda kaldılar çünkü hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyebilirim" sözlerini sarf etti.