Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Bizde kimsenin hesabı kalmaz'
Trabzonspor, sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçının görüntülerini paylaştı ve "Sizi unuttuğumuzu sanmayın! Bizde kimsenin hesabı kalmaz" ifadelerine yer verdi.
Trabzonspor Kulübü, resmi X hesabından Fenerbahçe maçında yaşanan pozisyonları video olarak paylaştı.
X gönderisinde, "Sizi unuttuğumuzu sanmayın! Bizde kimsenin hesabı kalmaz" ifadeleri yer aldı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, PFDK sevklerinin takipçisi olacaklarını belirterek, "Hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın!" açıklamasında bulundu.
SİZİ UNUTTUĞUMUZU SANMAYIN!— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 18, 2024
BİZDE KİMSENİN HESABI KALMAZ! pic.twitter.com/BOCLHkYNOo
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