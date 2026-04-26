Mario Lemina'dan derbi sözleri: 'Baştan sona domine ettik'

26.04.2026 23:40:00
Galatasaray'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina, 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.

Gabonlu orta saha oyuncusu, "Çok mutluyuz bu galibiyetten dolayı. Evimizde 3-0 galip geldik. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir zafer. Son haftalarda zorlu dönemlerden geçtik ama çok iyi hazırlandık. Bu zaferi de taraftara, yönetime, oyunculara ve bütün çalışanlara armağan etmek istiyoruz" dedi.

"MAÇI BAŞTAN SONA DOMİNE ETTİK"

Sözlerine devam eden Lemina, "Son haftalar benim için zor geçti. Biraz aksaklıklar oldu kendi açımdan bakınca. Fenerbahçe'ye karşı bu geri dönüşü yapmak benim için çok güzeldi. Fenerbahçe'ye karşı bu güç ve enerjiyi göstermekten çok mutluyum" diye konuştu.

Mario Lemina, "Şampiyonluk mentalitemizi ortaya koyduk. Bu akşama bakarsak, en iyi şekilde bu mücadeleyi verdik. Penaltı haricinde maçı baştan sonuna kadar domine ettik ve kazanmasını bildik" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, 3-0 kaybettikleri Galatasaray derbisinin ardından görüşlerini aktardı.
Victor Osimhen'den Fenerbahçe göndermesi: 'Antrenmanlarda daha fazla yorulduk' Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 3-0 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin ardından görüşlerini aktardı.
Okan Buruk'tan derbi galibiyeti sonrası mesaj: 'O beni rahatsız etti' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından görüşlerini aktardı.