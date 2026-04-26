Victor Osimhen'den Fenerbahçe göndermesi: 'Antrenmanlarda daha fazla yorulduk'

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.

Osimhen'in açıklamaları şu şekilde:

"Doktor Yener'e ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Çok iyi iş çıkardılar. Yüzde yüz dönmem imkansız ama beni psikolojik olarak çok iyi hazırladılar. Tüm takım olarak iyi mücadele ettik. Kupada taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Takımımın oyunundan dolayı gururluyum, galibiyetten dolayı mutluyum."

"BU İŞİ İYİ YAPIYORUM"

"Her derbide olduğu gibi... Biliyorsunuz, her takıma karşı gol atabilirim. Bu benim işim. Bu işi iyi yapıyorum. Takımı tebrik etmek lazım, nasıl hazır olduğumuzu gösterdik. Şampiyonluk hedefimize bir adım daha yaklaştık."

"Bence şahsen çok fark etmez, Samsunspor kaliteli bir rakip. Bundan sonraki her maçı kazanmak isteyeceğiz. Sezonun iyi bitmesi için her rakibi önemseyeceğiz, her maçı kazanmak isteyeceğiz. Samsunspor zor bir rakip ama biz elimizden geleni yapacağız."

FENERBAHÇE'YE YANIT

"Şahsen çok internete bakmıyorum. Tesise geldiğimde kulüpten biri (kullandığı koruyucu ekipman ile ilgili itiraz) bundan bahsetti. Ben anlamıyorum bu insanları. Ligin en iyi takımına karşı mücadele edecekler ama bundan şikayet ediyorlar. Ben golümü attım, işimi yaptım, elimden geleni yaptım. Benim için önemli olan buydu."

"Çok kez söyledim, söylemekten sıkılmayacağım, tekrar tekrar söyleyeceğim; Galatasaray'ı her şeyiyle seviyorum. Fırsat olduğu sürece bu armayı hep koruyacağım. Bunu kalbimden söylüyorum. Her şeyimle mücadele edeceğim bu arma için."

"BU MAÇTAN DAHA YORUCU ANTRENMANLAR YAPTIK"

"Kupada yenildikten sonra daha hırslı hazırlanmamız gerekiyordu. Soyunma odasında konuştuk, geçti bu maç dedik, kendimizi motive ettik. Hocamız da bizi motive etti. Son 3 antrenmanda da çok iyi mücadele ettik. Bu maçtan bile daha hırslı ve daha istekli, daha yorucu antrenmanlar oldu. Rakibe tüm saygımla söylüyorum; antrenmanlardakinden daha az yorulduk bu maçta. Galatasaray olarak sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmek istiyoruz."