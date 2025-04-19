Mario Lemina'dan şampiyonluk mesajı: 'Yarış falan yok...'

Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bodrum FK'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Gabonlu oyuncu Mario Lemina, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Mario Lemina'dan şampiyonluk mesajı: 'Yarış falan yok...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 00:05

Galatasaray'ın futbolcusu Mario Lemina, maç sonu çıkış tünelinde kısa bir açıklama yaptı.

Gabonlu futbolcu, şampiyonluk yarışı hakkında sorulan soruya, "Yarış falan yok. Biz şampiyonuz" diye cevap verdi.

10 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Lemina, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #Mario Lemina #galatasaray #Bodrum FK

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