Mario Lemina'dan şampiyonluk mesajı: 'Yarış falan yok...'
Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bodrum FK'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Gabonlu oyuncu Mario Lemina, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaray'ın futbolcusu Mario Lemina, maç sonu çıkış tünelinde kısa bir açıklama yaptı.
Gabonlu futbolcu, şampiyonluk yarışı hakkında sorulan soruya, "Yarış falan yok. Biz şampiyonuz" diye cevap verdi.
10 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Lemina, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Mario Lemina #galatasaray #Bodrum FK
Spor Haberleri
- Lemina'dan rakiplerine gönderme: 'Yarış falan yok...'
- Okan Buruk'tan iddialara yanıt!
- Mesut Bakkal'dan istifa sinyali!
- Jose Morais'ten Mourinho açıklaması!
- Immobile'den Serdal Adalı'nın sözlerine yanıt!
- Davinson Sanchez: 'Bu maç tarihe geçti'
- Galibiyetin şifresini verdi: 'Kazanıyoruz çünkü...'
- Okan Buruk'tan Fenerbahçe göndermesi!
- Manisa FK, Ankaragücü'nü küme düşme potasına soktu!
- Fenerbahçe durdurulamıyor: Üst üste 21. galibiyet!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Küçük ve Ersan Şen'in kavgası Meclis'e taşındı!
- Asırlık okula ‘çökme’ iddiası
- Kültür A.Ş Genel Müdürü Abbas'a tahliye kararı
- Türkiye'ye Eurofighter satışı veto edildi!
- Rasim Ozan Kütahyalı gazetecilere 'baskın' istemiş!
- ABD Yemeni, Husiler İsrail'i vurdu!
- İçeriden kim çıkacak?
- 'Siyasi geleceğinden emin olmayan Erdoğan...'
- Özgür Özel'den 'R.O.K.' çıkışı!
- Erdoğan'sız AKP yüzde kaç oluyor