Marius Sumudica'dan taciz iddialarına cevap: Kadınlardan hoşlanıyorum
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Marius Sumudica, kendisi hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunan eski tercümanına cevap verdi. Ülkesi Romanya'da konuşan Sumudica, ''Kadınlardan hoşlanıyorum, karımla çok uzun zamandır birlikteyim, erkeklerden hoşlanmıyorum'' dedi.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Marius Sumudica, eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş’un iddialarına cevap verdi. Oğuzhan Erdoğmuş, “Sumudica, Yeni Malatyaspor’da görev aldığı dönem camiaya saygımdan dolayı konuşmamıştım. Hatırı sayılır insanlar araya girmişti. Şimdi konuşabilirim. Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim” iddiasında bulunmuştu.
‘BEN BİR AİLE BABASIYIM’
Sumudica, Romanya’dan Digisport’a yaptığı açıklamada, “Ben Malatya’dayken sesini çıkarmadı ve konuşmadı. Ben ayrılınca her şey yine başladı. Söylediklerini duyunca gülmeye başladım. Benim hakkımda çok şey söyleyin ama böyle şeyler değil! Asla! Avukatlarım ilgileniyor, benim ilgilenmeyeceğim bir konu. Kadınlardan hoşlanıyorum, karımla çok uzun zamandır birlikteyim, erkeklerden hoşlanmıyorum” dedi. Rumen teknik adam, “Ben kendisini ailesine adamış bir aile babasıyım. Bu tür şeylerle asla işim olmaz” sözleriyle konuşmasını noktaladı.
NE OLMUŞTU?
Rumen çalıştırıcının çevirmeni Oğuzhan Erdoğmuş, Marius Sumudica'nın futbolcularını cinsel ve sözlü tacizde bulunduğunu iddia etmişti.
Radyospor'a açıklamalarda bulunan Erdoğmuş, "Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'da görev aldığı dönem Malatya camiasına saygımdan dolayı konuşmamıştım. Hatırı sayılır insanlar da araya girmişti. Şimdi rahatça konuşabilirim. Marius Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim" ifadelerini kullanmıştı.
10 MAÇI KAYBETTİ
Yeni Malatyaspor’un başında 15 maça çıkan Sumudica, bu karşılaşmaların 10’undan mağlubiyetle ayrıldı.
İlgili Haberler
- Marius Sumudica: Suçlamalar korkunç ve yalan
- Marius Sumudica hakkında çarpıcı iddia: Cinsel ve sözlü taciz
- Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica ile yollar ayrıldı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- RTÜK'ten cezalarda bir ilk
- 'Tehdit ediliyorum' demişti! Kulüpten açıklama geldi
- Rusya'dan ABD'ye sert tepki
- Otisabi'nin çizeri Aslantürk'ün NFT hesabı hacklendi
- Galatasaray, rakiplerini geride bıraktı!
- Senegal'in kahramanı Sadio Mane'nin peri masalı!
- Falyalı'nın suikastında 'tetiği kim çektirdi?'
- ‘Bu dava tarihe geçecek’
- Güçlendirici aşı olana 2 milyon dolarlık ödül!
- Avrupalılarda 'Rusya'nın işgal edeceği düşüncesi' yaygın