Marius Sumudica'dan taciz iddialarına cevap: Kadınlardan hoşlanıyorum

09 Şubat 2022 Çarşamba, 12:21

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Marius Sumudica, eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş’un iddialarına cevap verdi. Oğuzhan Erdoğmuş, “Sumudica, Yeni Malatyaspor’da görev aldığı dönem camiaya saygımdan dolayı konuşmamıştım. Hatırı sayılır insanlar araya girmişti. Şimdi konuşabilirim. Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim” iddiasında bulunmuştu.

‘BEN BİR AİLE BABASIYIM’

Sumudica, Romanya’dan Digisport’a yaptığı açıklamada, “Ben Malatya’dayken sesini çıkarmadı ve konuşmadı. Ben ayrılınca her şey yine başladı. Söylediklerini duyunca gülmeye başladım. Benim hakkımda çok şey söyleyin ama böyle şeyler değil! Asla! Avukatlarım ilgileniyor, benim ilgilenmeyeceğim bir konu. Kadınlardan hoşlanıyorum, karımla çok uzun zamandır birlikteyim, erkeklerden hoşlanmıyorum” dedi. Rumen teknik adam, “Ben kendisini ailesine adamış bir aile babasıyım. Bu tür şeylerle asla işim olmaz” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Rumen çalıştırıcının çevirmeni Oğuzhan Erdoğmuş, Marius Sumudica'nın futbolcularını cinsel ve sözlü tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Erdoğmuş, "Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'da görev aldığı dönem Malatya camiasına saygımdan dolayı konuşmamıştım. Hatırı sayılır insanlar da araya girmişti. Şimdi rahatça konuşabilirim. Marius Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

10 MAÇI KAYBETTİ

Yeni Malatyaspor’un başında 15 maça çıkan Sumudica, bu karşılaşmaların 10’undan mağlubiyetle ayrıldı.