Marius Tresor Doh kimdir, kaç yaşında, nereli? Marius Tresor Doh hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Marius Tresor Doh isimli futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekibin yeni futbolcusu merak konusu oldu. Futbolseverler Marius Tresor Doh hakkında araştırmalara başladı. Peki, Marius Tresor Doh kimdir, kaç yaşında, nereli? Marius Tresor Doh hangi takımlarda oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 15:53
Marius Tresor Doh kimdir, kaç yaşında, nereli? Marius Tresor Doh hangi takımlarda oynadı?
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Fenerbahçe, genç futbolcu Marius Tresor Doh ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı. Transferin ardından Marius Tresor Doh arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte Marius Tresor Doh hakkında merak edilenler...

MARIUS TRESOR DOH KİMDİR?

2003 doğumlu Marius Tresor Doh, 1,77 boyunda ve orta saha mevkisinde oynuyor.

18 yaşındaki Fildişi Sahilli Marius Tresor Doh bir süredir Fenerbahçe U19 takımı ile antrenmanlara çıkıyor. Marius Tresor Doh, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe U19 takımının Karagümrük ile karşılaştığı maçı tribünden takip etmesiyle gündeme gelmişti.



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