Marmaris Ultra'da maviden yeşile ilk yolculuk tamamlandı

Yayınlanma: 17.11.2024 - 15:46

Güncelleme: 17.11.2024 - 15:46

Gök ve denizin harika mavilikleri arasında bin bir türlü yeşilin hüküm sürdüğü adı tescilli cennet dünyanın incisi Marmaris’e yeni bir soluk geldi. Buram buram tarih kokan ruhu, yeşil ve maviyle bütünleşen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’da 76K, 48K, 30K, 16K ve 5K’lık parkurlarda gerçekleşti.

Türkiye’nin yanı sıra 17 ülkeden bin sporcuyu bir araya getiren Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’da, Atatürk Heykeli’nden başlayan yarışta sporcular, Mezargediği ve Yeşil Belde’den devam ederek yeşilliklere doğru yol aldılar. Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı, Balan Dağı üzerinden geçen yarışçılar, yine maviyle buluşarak yarışı Marmaris sahilinde bitirdiler.

“Maviden Yeşile Bir Yolculuk” sloganı gerçekleşen yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarında, Anadolu Sigorta isim sponsorluğunda, Marmaris Belediyesi ana sponsorluğunda ve Garmin, Uludağ İçecek, Herbalife Türkiye sponsorluğunda koşuldu. Yoğun yağışa rağmen ise sporcular, finişi görmek için mücadeleden vazgeçmedi.

TOHUMLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’da yer alan sporcular, koşu deneyimlerini ölümsüzleştirdi. Marmaris’in eşsiz doğasındaki parkurlarda kıyasıya mücadele verilirken yarışçılar, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla yanan ormanlık alandan geçerken tohumları toprakla buluşturdular.

BAŞKAN ÜNLÜ DE YER ALDI

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de parkurda yer aldı.

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra, 5K’lık parkurunda yüzlerce sporcu koştu. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sporcular arasında koşu deneyimi yaşadı.

76K’DA DERECEYE GİRENLER

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’nın 76K’lık parkurunda erkeklerde birinci 7:51:02.05’lik derece elde eden Bilinçli Amatör’den Erkan Bacak oldu. İkinciliği 7:51:08:86’lık derecesiyle Training Zone’dan Abdülkadir Topkaraoğlu, üçüncülüğü7:54:03:78’lik derecesiyle Alb-Traum 100’den Schmied Mamuel elde etti.

76K’lık parkurda kadınlarda 9:45:51.26’lık derecesiyle Rus sporcu Kseniia Ferapontova kürsünün zirvesinde yer aldı. İkinci 10:42:24.72’lik derecesiyle Gaziemir Belediyesi’nden Hacer Uslu, üçüncü 11:02:00.01’lik derecesiyle MYRC’den Selin Sevgi oldu.

48K’DA DERECEYE GİRENLER

Organizasyonun 48K’lık parkurunda erkeklerde liderliği 4:28:45.54’lük derece elde eden Mehdi Mersni elde etti. İkinci 4:37:02.43’lük derecesiyle Training System’den Valentin Zasypkin, üçüncü 4:44:09.04’lük derecesiyle Antalya Running’den Mehmet Zeki Sarı oldu.

48K’lıkparkurda kadınlarda 6:20:37.63’lük derecesiyle Runs N’Roses’den Doğa Canik elde etti. İkinci 6:31:27.46’lık derecesiyle Roua Jemei, üçüncü 6:41:56.66’lık derecesiyle Akyaka Runner’s’dan Gizem Civan Üztek oldu.

30K’LIK PARKURDA DERECEYE GİRENLER

30K’lık parkurun erkeklerde kürsünün zirvesinde 2:17:20.10’luk derecesiyle Rundamental Asics’den Ege Yoldüren yer aldı. İkinciliği 2:26:56.81’lik derece elde eden Telmessos Runners’dan Yasin Topuz, üçüncülüğü 2:29:18.83’lük derece elde eden Runs N’Roses’den Enes Halit Yılmaz elde etti.

30K’lık parkurda kadınlarda 2:51:20.86’lık derecesiyle Marmaris Run’dan Nina Bychkov lider oldu. İkinci sırada 2:53:53.99’luk derece elde eden Eugenie Rooke, üçüncü sırada 2:58:33.39’luk derece elde eden Kepezspor Atletizm’den Nebahat Yılmaz yer aldı.

16K’DA DERECEYE GİRENLER

16K’lık parkurda erkeklerde liderliği 1:10:21.18’lik derecesiyle Antalyarunning’den Ababekir Karanal elde etti. İkinci 1:10:37.90’lık derece elde eden Rundamental’den Gökhan Gündoğan Şen, üçüncü 1:12:01.61’lik derece elde eden İzmir BB Gençlik ve Spor Kulübü’nden Mehmet Aydıngör oldu.

16K kadınlarda 1:21:52.66’lık derecesiyle Bodrum Running Club’dan Fatma Taş Tatlı zirvede yer aldı. İkinciliği 1:32:34.64’lük derecesiyle Gülce Çelik, üçüncülüğü 1:40:43.42’lik derecesiyle Blaundusrun’dan Bahar Ateş Çakır elde etti.

5K’DA DERECEYE GİRENLER

5K’da erkeklerde birinci 0:20:09.85’lik derecesiyle Antalyarunning’den Ababekir Karanal oldu. İkinciliği 0:20:30.15’lik derece elde eden İzmir BB Gençlik ve Spor Kulübü’nden Mehmet Aydıngör, üçüncü 0:22:33.48’lik derece elde eden Lapuertasports’dan Özkan Ercoşkun oldu.

5K’da kadınlarda 0:25:58.71’lik derecesiyle Anna Kantarmış zirvede yer aldı. İkinciliği 0:28:39.21’lik derecesiyle Muğlaspor’dan Esra Uzun, üçüncülüğü 0:29:58.70’lik derecesiyle Rundorfin’den Çiğdem Demir elde etti.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’da dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Törende ödülleri Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Uludağ İçecek Türk A.Ş’den Ahmet Çetinkaya, ASICS Sports & Influencer Marketing Executive Can Üstündağ, Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Ergüntan, Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü İlker Köklük, Avrupa şampiyonu olimpik yüzücü Yannis Dirimonakos, Marmaris Genç İş İnsanları Derneği (MAGİAD) Başkanı Caner Torunoğulları, Mint Organizasyon Operasyon Direktörleri Mehmet Yener, Serhat Ilgaz, Fatih Aydemir, Burak Babaç, Herbalife Kıdemli Pazarlama Uzmanı İrem Damar, Mint Organizasyon Sportif Direktörü Veysel Güler sporculara ödüllerini verdi.

Öte yandan Engin Çetinay, desteklerinden dolayı Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’ye plaket takdim etti.

ACAR ÜNLÜ: "KATKI VE KATILIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yaptığı açıklamada, “Bugün biz fazla koşamadık ama 5K’da yer aldık. Seneye 16K’da yer alacağım. 1 sene de sürmeyecek mart ayında bir organizasyon yapacağız. Marmaris doğası ile sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir bölge. Geçtiğimiz sene bir yangın yaşamıştık. Bir tema da gerçekleştirdik tohumları ormanda toprakla buluşturma yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde Marmaris’in ağaçlandırılması ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Hepimizin katkılarıyla Marmaris’i daha güzel yaşamaya, sizlerin keyif aldığı organizasyonları burada yapmaya devam edeceğiz. Katkı ve katılımlarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

ENGİN ÇETİNAY: "STANDARTLARIN ÇOK ÜZERİNDE BİR ORGANİZASYON OLDU"

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, “Buraya geldiğimde çok heyecanlıydım. Bu coğrafyada nasıl bir koşu organizasyonu olmadığına şaşırmıştım. Çok güzel bir havada gerçekleştirdik. Sabah güneşle startı verip gün boyu sağanak yağış ve fırtına ile devam ettik. Ultra maratonlarda koşucularımız bu gibi havalar için aslında arazide olmayı seviyor Mutluyuz, yüksek sayıda da bir katılım vardı. İlk yılı için standartların çok üzerinde bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edecek” diye konuştu.