Marsilya - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, kendi sahasında Ajaccio'yu ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 11:30
Marsilya - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Ligue 1'de 10. hafta heyecanı devam ediyor.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, kendi sahasında Ajaccio'yu ağırlayacak.

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18:00'de başlayacak.

MARSİLYA - AJACCIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Marsilya, ligin 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Angers'i 3-0 mağlup etmişti.

Ajaccio ise kendi sahasında ağırladığı Clermont'a 3-1 mağlup olmuştu.


Ligue 1 marsilya Ajaccio

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler