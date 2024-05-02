Marsilya - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:31

Güncelleme: 02.05.2024 - 11:31

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Jean-Louis Gasset yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

MARSİLYA - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MARSİLYA - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Marsilya bir önceki turda karşılaştığı Benfica'yı penaltıarda 4-2 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Atalanta ise Liverpool'u iki maçın toplamında 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf olmuştu.