Marsilya - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya, UEFA Avrupa Ligi yarı finali ilk maçında kendi sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:31
Marsilya - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Jean-Louis Gasset yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

MARSİLYA - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MARSİLYA - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Marsilya bir önceki turda karşılaştığı Benfica'yı penaltıarda 4-2 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Atalanta ise Liverpool'u iki maçın toplamında 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf olmuştu.


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