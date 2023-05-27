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Marsilya - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 37. haftasında kendi sahasında Brest'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 13:28
Marsilya - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor.

Igor Tudor yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında Eric Roy'un takımı Brest'i konuk edecek.

MARSİLYA - BREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Velodrome Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

MARSİLYA - BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Marsilya ligde oynadığı son maçta Lille deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Brest ise kendi sahasında ağırladığı Clermont'u 2-1 mağlup etmişti.


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