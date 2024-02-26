Marsilya evinde 3 puanı 3 golle aldı
Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Marsilya ağırladığı Montpellier'i 4-1 yendi.
Ligue 1, 23. hafta karşılaşmasında Marsilya konuk ettiği Montpellier'i 4-1 mağlup etti.
Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Iliman Ndiaye, 43. ve 62. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ve 82. dakikada Falaye Sacko, Montpellier'in golünü 5. dakikada Mousa Al-Taamari kaydetti.
Marsilya bu galibiyetle puanını 33'e çıkartırken, Montpellier ise 22 puanda kaldı.
Marsilya bir sonraki karşılaşmasında Clermont deplasmanına giderken, Montpellier evinde Strasbourg'u konuk edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan' arşivi ortaya çıktı
- Damadı, iddiayı doğruladı
- 'Balıkesir'in iradesi böyle çalındı'
- ‘Adam taşıyorlar’ iddiası
- ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’
- Steve Jobs'un 'bira testi' ortaya çıktı
- AKP'nin 'Pirus zaferi' gün yüzüne çıkıyor
- 12 Dev Adam son saniye basketiyle güldü!
- Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme
- 'Karadeniz patlayacak' sözlerine yanıt: ‘Saçmalıyor’