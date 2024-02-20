Marsilya yeni teknik direktörünü açıkladı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Gennaro Gattuso'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Jean-Louis Gasset'in getirildiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 15:36
Marsilya yeni teknik direktörünü açıkladı!
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Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da teknik direktörlük görevine Jean-Louis Gasset getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Fransız teknik adam ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Jean-Louis Gasset

FİLDİŞİ SAHİLİ MİLLİ TAKIMINI ÇALIŞTIRDI

Kariyerinde Montpellier, SM Caen, Istres, Saint-Etienne ve Bordeaux'yu çalıştıran Gasset, son olarak Fildişi Sahili Milli Takımı'nda görev yapmıştı.

Ligue 1'de 30 puanla 9. sırada yer alan Olimpik Marsilya, teknik direktör Gennaro Gattuso ile yollarını ayırmıştı.


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