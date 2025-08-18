Marsilya'da flaş karar: İki oyuncu kadro dışı kaldı!

Olympique Marsilya, Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Rennes deplasmanında oynanan maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe'u geçici olarak kadro dışı bıraktı.

RMC Sport'un haberine göre iki oyuncu, cuma akşamı soyunma odasında sert bir tartışmaya girerek yüz yüze gelmişti.

Adrien Rabiot

TARTIŞMANIN AYRINTILARI

Soyunma odasında sözlü sataşmaların fiziksel temas noktasına varması üzerine teknik ekip ve futbolcular iki oyuncuyu ayırmaya çalıştı.

Kulübün futbol direktörü Medhi Benatia'nın da olay anında futbolcuların yanında olduğu aktarıldı. Marsilya yönetimi, bu tür davranışların görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek iki futbolcuyu kısa süreliğine birinci takımdan uzaklaştırma kararı aldı.

Jonathan Rowe

OLASI DİSİPLİN CEZALARI

Kulüp, oyuncuların pişmanlık göstermesi için Marsilya Vakfı'na bağış yapmalarını da gündeme aldı. Bu girişimin, hem disiplin cezası hem de kamuoyu önünde bir özür niteliğinde değerlendirilebileceği ifade edildi.

Marsilya ekibi, pazartesi günü öğleden sonra antrenmanlara yeniden başladı. Ancak Rabiot ve Rowe'un Commanderie tesislerinde takımla birlikte sahaya çıkmasının beklenmediği kaydedildi.