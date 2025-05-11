Marsilya olaylı maçı 3 golle kazandı

Fransa Ligi'nin 33. haftasında Marsilya, Le Havre'ı deplasmanda 3-1 yendi. Maçın 64. dakikasında Le Havre taraftarları sahaya inmeye çalıştı. Maça kısa bir süre ara verildi. Taraftarlar tribüne çıkarılınca maç kaldığı yerden devam etti.

Marsilya olaylı maçı 3 golle kazandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 12:13

Fransa Ligi'nin 33. haftasında Lev Havre ve Marsilya karşılaştı.

Oceane Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı. Marsilya'nın gollerini 56 ve 90+9. dakikalarda Gouiri, 85. dakikada Mason Greenwood attı. Le Havre'ın golünü ise 66'da Soumare attı.

Marsilya puanını 62 yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Le Havre ise 31 puanda kaldı.

TRİBÜNLER SAHAYA İNMEYE ÇALIŞTI

Karşılaşmanın 64. dakikasında ısınma çalışmaları yapan Marsilya futbolcularına Le Havre taraftarlarından yabancı madde atıldı. Daha sonra bazı taraftarlar sahaya girerek futbolculara saldırmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri araya girerek taraftarları sakinleştirdi. Olaylar sakinleşince hakem maçı devam ettirdi.


Etiketler: #marsilya #Fransa Ligue 1 #Le Havre

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