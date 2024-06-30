Marsilya, De Zerbi'yi resmen açıkladı!
Marsilya, teknik direktörlük görevine Roberto De Zerbi'nin getirildiğini duyurdu.
Marsilya, görüşmelere başladığı Roberto De Zerbi için resmi açıklamayı yaptı.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Marsilya, teknik direktörlük görevine Roberto De Zerbi'nin getirildiğini duyurdu.
İtalyan teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
45 yaşındaki teknik adam, son olarak Premier Lig ekibi Brighton'u çalıştırmıştı. Genç teknik adam Brighton'un yanı sıra Palermo, Benevento, Sassuolo ve Shakhtar gibi takımlarda da görev yaptı.
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