Roberto De Zerbi'nin yeni adresi belli oldu!
Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'ı çalıştıran Roberto De Zerbi, Fransız temsilcisi Marsiya ile anlaştı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da teknik direktörlük görevine Roberto De Zerbi getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ı çalıştıran Roberto De Zerbi'yle prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Yapılan açıklamada; De Zerbi'nin önümüzdeki günlerde resmi imzayı atmak için Marsilya'ya gideceği ifade edildi.
De Zerbi'nin yönetiminde Brighton geçtiğimiz sezonu Premier Lig'de 48 puanla 11. sırada tamamladı.
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