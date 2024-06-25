Roberto De Zerbi'nin yeni adresi belli oldu!

Yayınlanma: 25.06.2024 - 09:11

Güncelleme: 25.06.2024 - 09:11

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da teknik direktörlük görevine Roberto De Zerbi getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ı çalıştıran Roberto De Zerbi'yle prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada; De Zerbi'nin önümüzdeki günlerde resmi imzayı atmak için Marsilya'ya gideceği ifade edildi.

De Zerbi'nin yönetiminde Brighton geçtiğimiz sezonu Premier Lig'de 48 puanla 11. sırada tamamladı.