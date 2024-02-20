Marsilya'da Gattuso dönemi resmen sona erdi!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Fransa Ligue 1'de sezona iyi başlayamayan ve şu anda 30 puanla 9. sırada bulunan Marsilya'da beklenen ayrılık gerçekleşti.
Marsilya resmi sitesinden yaptığı açıklamada 46 yaşındaki İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Göz Atın
27 Eylül'de Marsilya'nın başına geçen Gennaro Gattuso 24 maç Fransız ekibiinin başında maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 1.46 puan ortalaması tutturdu.
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