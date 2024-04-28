Marsilya - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında kendi sahasında Lens ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jean-Louis Gasset yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında Franck Haise'nin ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek.
MARSİLYA - LENS MAÇI SAAT KAÇTA?
Vélodrome Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
MARSİLYA - LENS MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Eric Wattellier'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Marsilya, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Nice ile 2-2 berabere kalmıştı.
Lens ise kendi sahasında ağırladığı Clermont'u 1-0 mağlup etmişti.
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