Marsilya - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

06 Kasım 2022 Pazar, 12:37

Ligue 1'de 14. hafta heyecanı devam ediyor.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, kendi sahasında Olympique Lyon'u ağırlayacak.

MARSİLYA - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Velodrome Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

MARSİLYA - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Marsilya ligin 13. haftasında Strasbourg deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Lyon ise kendi sahasında konuk ettiği Lille'i 1-0 mağlup etmişti.