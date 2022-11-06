Marsilya - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, kendi evinde Lyon'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Ligue 1'de 14. hafta heyecanı devam ediyor.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, kendi sahasında Olympique Lyon'u ağırlayacak.
MARSİLYA - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?
Velodrome Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
MARSİLYA - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Marsilya ligin 13. haftasında Strasbourg deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Lyon ise kendi sahasında konuk ettiği Lille'i 1-0 mağlup etmişti.
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