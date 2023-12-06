Marsilya - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. hafta erteleme maçında kendi sahasında Lyon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Fransa Ligue 1 dev bir maça sahne olacak.
Gennaro Gattuso yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında Pierre Sage'nin ekibi Lyon ile karşı karşıya gelecek.
MARSİLYA - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?
Velodrome Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MARSİLYA - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Marsilya, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Rennes'i 2-0 mağlup etmişti.
Lyon ise Lens deplasmanından 3-2'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
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