Marsilya - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. hafta erteleme maçında kendi sahasında Lyon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 12:30
Marsilya - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1 dev bir maça sahne olacak.

Gennaro Gattuso yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında Pierre Sage'nin ekibi Lyon ile karşı karşıya gelecek.

MARSİLYA - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Velodrome Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MARSİLYA - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Marsilya, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Rennes'i 2-0 mağlup etmişti.

Lyon ise Lens deplasmanından 3-2'lik yenilgi ile ayrılmıştı.


marsilya lyon Fransa Ligue 1 canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Ligue 1'de yeni uygulama: İlk Mbappe'de denendi

Ligue 1'de yeni uygulama: İlk Mbappe'de denendi
Ligue 1'de PSG, Marsilya'ya acımadı!

Ligue 1'de PSG, Marsilya'ya acımadı!
Olympique Lyon'a Taylor Swift engeli: Fransız yöneticiler bu ihtimali es geçti!

Olympique Lyon'a Taylor Swift engeli: Fransız yöneticiler bu ihtimali es geçti!

En Çok Okunan Haberler